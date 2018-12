Drzna in seksi Ilka Štuhec na naslovnici revije Avenija Demokracija Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki znova kraljuje na smukaških progah v svetovnem pokalu, se je v medijih predstavila v nekoliko drugačni opravi. Na naslovnici ne pozira s pokalom za zmago, v smučarski čeladi in tekmovalnem dresu, ampak v drzni črni obleki, preklani do pasu na levi strani telesa, krasi naslovnico revije Avenija.

