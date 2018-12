V živo: dan za pozabo Iličića, Handanović pri Cesarju in Birsi Sportal V 17. krogu italijanskega prvenstva je Atalanta z Josipom Iličićem doživela poraz v Genovi. Jasmin Kurtić je s Spalom izgubil v Neaplju. Brez točk je ostal tudi Empoli Mihe Zajca, ki je doma izgubil proti Sampdorii. Luka Krajnc je s Frosinonejem osvojil točko v Vidmu. Na sporedu bo še en slovenski obračun. Chievo Boštjana Cesarja in Vatlerja Birse bo napadal Inter Samirja Handanovića. Zvečer sledi poslastica med Romo in Juventusom.

