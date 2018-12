Sixt z novo zmago na vrhu, Šiško drugič zapored MVP, Hopsi razbili Laščane Sportal V 10. krogu državnega prvenstva so košarkarji Sixt Primorske pri Šenčurju slavili z 89:77 in potrdili prvo mesto. Prvo ime tekme je bil Žan Mark Šiško, ki je zbral 26 točk in še drugič zapored postal MVP kroga. Do najvišje zmage so prišli Hopsi, ki so pri Zlatorogu zmagali s 101:57, trije igralci James Burgett, Simo Atanacković in Donovon Matthew Jack so k zmagi prispevali 18 točk. Dvoboj sosedov ...

