Berić potrdil zmago St. Etienna, vodilni PSG do tesne zmage nad Krhinovimi Sportal V zadnjem krogu v tem koledarskem letu francoskega prvenstva je vodilni PSG brez Neymarja z 1:0 premagal Nantes Reneja Krhina, ki je igral do 74. minute. Edini zadetek je dosegel najboljši strelec prvenstva Kylian Mbappe. Robert Berić je s St. Etiennom s 3:0 premagal Dijon in v 82. minuti postavil končni rezultat, igral je od 67. minute. Caen je brez Jana Repasa remiziral (2:2) pri Reimsu, Guingam...

