Priznanje: Oblak na Guardianovi lestvici najboljši vratar na svetu 24ur.com Sloviti angleški Guardian je na spletni strani objavil svoj seznam stotih najboljših nogometašev za leto 2018. Ne njem je tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki je v glasovanju 225 poznavalcev iz 69 držav pristal na 27. mestu in je najvišje uvrščeni vratar. Glasovali so nekdanji nogometaši, trenerji in tehnično osebje ter novinarji, med katerimi pa ni bilo nobenega Slovenca.

