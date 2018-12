'En od petih milijonov' 24ur.com Že tretjo soboto zapored so v Srbiji potekali množični protesti proti predsedniku Vučiću, ki mu očitajo avtoritarno vodenje države, korupcijo in nadzor nad mediji. Demonstracije potekajo pod geslom 'En od petih milijonov', protestniki pa nosijo tudi transparente z napisi 'Začelo se je' in 'Dokler niso vsi svobodni, ni svoboden nihče'.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rajko Knez

Marjan Šarec

Helena Blagne Zaman

Manca Špik