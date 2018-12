Financiranje dela ameriške vlade blokirano vsaj do božiča Dnevnik V ZDA se bodo danes zbudili v nov dan blokade financiranja dela ameriške vlade. Potem ko ameriški kongres v soboto ni dosegel preboja, vse kaže, da se bo stanje nadaljevalo vsaj še do božiča. Sporna točka je zid na meji med Mehiko in ZDA, za gradnjo...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rajko Knez

Marjan Šarec

Helena Blagne Zaman

Manca Špik