Realu naslov, Ramosu pa pokal in žvižgi: 'Tega se ne da pojasniti' 24ur.com Sergio Ramos je kot kapetan Real Madrida v Abu Dabiju dvignil še eno v seriji pretežno mednarodnih trofej v zadnjih letih. Madridčani so v finalu klubskega svetovnega prvenstva premagali lokalnega prvoligaša Al Ain (4:1), Ramos pa je kljub golu in zmagi slišal tudi kar nekaj žvižgov.

