Kolegi tožilci z zaušnico za Kozino: s hvaljenjem Levice je kršil kodeks tožilske etike Reporter Komisija Državnotožilskega sveta je v načelnem mnenju presodila, da je vrhovni državni tožilec Jože Kozina kršil priporočila in kodeks tožilske etike. Škodoval naj bi nepristranskosti in ugledu, ko je v parlamentu spregovoril o Levici in dostojanstvu dela

