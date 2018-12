Preživeli: "Molite, da najdemo mojo ženo in člane naše skupine" #foto #video SiOL.net Med žrtvami cunamija, ki je prizadel Indonezijo, sta tudi član basist in menedžer priljubljene indonezijske glasbene skupine Seventeen. Pevec skupine, katere nastop v letovišču Tanjung Lesung so prekinili visoki valovi, je prek Instagrama sporočil, da so med pogrešanimi trije člani zasedbe in tudi njegova žena, ki bi morala ravno danes praznovati svoj rojstni dan.

