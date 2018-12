Slovenka v Indoneziji med udarom cunamija: Ljudi je na smrt strah vode SiOL.net Po cunamiju, ki je v soboto zvečer po lokalnem času pustošil po obalah otokov Java in Sumatra, smo se pogovarjali s Slovenko, ki trenutno živi in dela v Indoneziji. Kot pravi, so cunamiji eden od največjih strahov Indonezijcev, ti pa ob naravnih nesrečah sicer ne delajo prevelike drame, temveč jih poskušajo čim prej pozabiti.

