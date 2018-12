Društveni dom Krašnja Dnevnik V drugi polovici prihodnjega leta bodo v Krašnji dobili sodoben gasilski dom in večnamenski prostor oziroma dvorano s pripadajočimi prostori, ki so jo že začeli graditi. Urejen Društveni dom Krašnja bo z dvorano okrepil funkcijo vaškega središča in...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Lado Bizovičar

Jernej Damjan

Samir Handanovič

Domen Prevc