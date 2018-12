Nor koš Dončića, ki je dobil lekcijo: "Otroci, glejte stran!" #video Sportal Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli še šesti poraz v nizu, potem ko so po podaljšku izgubili s 118:121. Z noro trojko ob zvoku sirene je zanj poskrbel prav Luka Dončić, ki je spet poskrbel za dvojnega dvojčka (20 točk in 10 skokov), a tokrat ne more biti najbolj zadovoljen. Tudi zaradi tega, ker se je v središču pozornosti znašel zaradi "divjaškega" zabijanja, ki je čez njega uspelo enemu iz...

Sorodno

















Oglasi