Praznični poslovni čas bank in hranilnic Gorenjski glas Kranj – Iz Združenja bank Slovenije so sporočili, da bo v času božičnih in novoletnih praznikov v poslovalnicah bank in hranilnic, ki so članice združenja, veljal spremenjen poslovni čas. Poslovalnice bodo danes, v ponedeljek, 24. decembra, in v...

