Do božiča za Klic dobrote za pomoč družinam zbranih 412.282 evrov

Za dobrodelno akcijo Klic dobrote, ki se je začela v mesecu novembru s tradicionalnim koncertom v dvorani Golovec v Celju, se je do Božiča na računu Slovenske karitas zbralo 412.282 EUR. To je lepo božično sporočilo za mnoge revne družine, za katero se gre zahvaliti številnim darovalcem....

