Filip Flisar v italijanskem Innichenu do uvrstitve sezone Lokalec.si Na tretji tekmi letošnjega svetovnega pokala v smučarskem krosu in drugi v italijanskem Innichenu je zmagal Švicar Joos Berry, drugo in tretje mesto sta zasedla francoska brata Bastien in Jonathan Midol. Slovenec Filip Flisar je s 15. mestom prišel do uvrstitve sezone. Flisar je bil v osmini finala prvi v svoji skupini, potem pa je […]

