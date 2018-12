Prvi strelec Portlanda o košu Dončića: Vedel sem, da bo ta nori met šel skozi obroč 24ur.com Po tekmi med Portlandom in Dallasom, ki so jo s 121:118 po podaljšku dobili Blazersi, je spregovoril prvi strelec tekme Damian Lillard. Ta se je dotaknil tudi slovenskega fenomena Luka Dončića, ki je tokrat navdušil z noro trojko za izenačenje in podaljšek.

