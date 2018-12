Mineva 55 let od pristanka prvega letala na Brniku Dnevnik Mineva 55 let, odkar je na brniškem letališču pristalo prvo letalo. Od 24. decembra 1963 pa do danes je prek letališča potovalo približno 42,7 milijona potnikov, zabeležili so več kot 1,13 milijona premikov letal in oskrbeli za okoli 530.000 ton...

Sorodno



Oglasi