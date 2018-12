Tudi letos bodo iz globin blejskega jezera dvignili potopljeni zvon SiOL.net Na božični dan bo ponovno oživela znana blejska legenda o potopljenem zvonu. Tradicionalna prireditev se bo začela ob 17. uri v Grajskem kopališču na Bledu. Kot so sporočili iz Turizma Bled, so legendo letos zvočno prenovili, potapljači pa so naročili nov zvon. Zvon želja se bo iz globin dvignil s pomočjo Društva za podvodne dejavnosti Bled.

