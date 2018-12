Papež Frančišek med polnočnico proti nenasitnemu pohlepu in potrošništvu Primorske novice Papež Frančišek je v pridigi med božično mašo v baziliki sv. Petra v Vatikanu v ponedeljek zvečer zavračal nenasitna pohlep in potrošništvo ter kristjane opomnil, da je življenjska hrana ljubezen, ne pa materialne dobrine, in jih pozval, naj bodo bolj velikodušni.

