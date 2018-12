Bližino Mokronoga stresel potres magnitude 2,0 Dnevnik Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 19.25 zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Mokronoga, 46 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Mirne, Trebnjega in okolice....

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Janković

Goran Dragić

Jakov Fak

Janez Janša