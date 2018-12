Policija tepla protestnike, ki zahtevajo resnico o umoru mladega Davida, Reporter Občinski redarji so ob pomoči policije včeraj z glavnega trga v Banjaluki odstranili improviziran spomenik Davidu Dragičeviću, ki so ga postavili njegovi starši s podporniki, ki trdijo, da so za njegovo smrt odgovorne oblasti Republike srbske. V spopadih

Sorodno

















Oglasi