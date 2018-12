Kitajec ugrabil avtobus in se zaletel v množico (VIDEO) Reporter Moški je včeraj v mestu Longyan na vzhodu Kitajske ugrabil avtobus in z njim zapeljal v množico ljudi. Pri tem je življenje izgubilo najmanj osem oseb, 22 jih je poškodovanih, poročanje lokalnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kot so spor

