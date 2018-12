Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo Dnevnik Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno, popoldne pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Jože Pučnik

Borut Pahor

Ilka Štuhec