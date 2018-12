Cene stanovanj bi lahko ob manjši ponudbi še narasle Primorske novice Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se letos še zvišale in se približale predkriznemu vrhu iz leta 2008. V Ljubljani so ta vrh že presegle in so po oceni centralne banke že nekoliko precenjene. Ob že izčrpani ponudbi bi lahko cene še narasle.

