Slovenski dedek Mraz praznuje 70 let Lokalec.si Dedek Mraz, ki ga v Sloveniji poznamo kot tretjega in zadnjega zimskega obdarovalca otrok, letos praznuje 70 let. Prvič se je namreč pojavil na t. i. praznovanjih novoletne jelke v večjih mestih po Sloveniji decembra leta 1948. Njegov sprevod si bo mogoče v Ljubljani ogledati od danes do nedelje. Po 2. svetovni vojni so praznovanje […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jože Pučnik

Marjan Šarec

Borut Pahor

Dejan Židan