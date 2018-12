Deček iz Gvatemale je umrl kmalu zatem, ko ga je privedla ameriška mejna policija topnews.si Osemletni deček iz Gvatemale je umrl v torek zvečer, potem ko so ga privedli pripadniki ameriške mejne policije, je sporočila ameriška Mejna in carinska služba (CBP), deček pa je že drugi otrok, ki je umrl decembra, potem ko so ga priprli skupaj z očetom, zaradi poskusa nezakonitega prehoda državne meje iz Mehike v ZDA. Deček […]

