Z zbiranjem računov po novem do skiroja in kolesa SiOL.net Finančna uprava RS (Furs) bo nagradno igro zbiranja računov, ki je pospremila uvedbo davčnih blagajn v začetku leta 2016, nadaljevala tudi prihodnje leto. Žrebanja bodo še vedno štirikrat letno na vsake tri mesece, nove pa so nagrade: ob glavni nagradi v višini 25.000 evrov bodo vsakič podelili še električna kolesa in skiroje.

