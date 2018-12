Pri Medžugorju reševali golo, poškodovano in zmedeno Poljakinjo SiOL.net Hrvaška gorska reševalna služba je danes na območju Medžugorja reševala golo, poškodovano in zmedeno Poljakinjo srednjih let, ki se je očitno izgubila, vendar vseeno odklanjala pomoč. Opazili so jo lovci in takoj obvestili policijo, poroča hrvaški časnik Jutarnji list na svojih spletnih straneh.

