Na Koroškem je bilo vroče: Olimpija zdržala in podaljšala zmagoviti niz SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri najbolj skromnem moštvu lige, drugi ekipi Celovca zmagali tesno, s 3:2, in zmagoviti niz podaljšali na številko šest.

