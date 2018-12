Velika zmaga Handanovića, Ronaldo zamenjal vlogi z Iličićem in rešil Juventus Sportal V derbiju 18. kroga italijanskega prvenstva je Inter Samirja Handanovića z golom v 92. minuti v Milanu premagal Napoli z 1:0. Juventus, ki je le remiziral v gosteh pri Atalanti Josipa Iličića, se je tako kljub manjšemu spodrsljaju na vrhu lestvice še oddaljil in ima zdaj devet točk prednosti. Luka Krajnc je s Frosinonejem ukradel dve točki Milanu in remiziral z 0:0. Na delu sta bila tudi Boštjan C...

