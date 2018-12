K nogometašu so lopovi vlomili že drugič v mesecu dni Reporter Dom nogometaša Paris Saint-Germaina Erica Maxima Choupo-Motinga so drugič v enem mesecu obiskali tatovi, je v torek zvečer za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani policijski vir. Do vloma je prišlo v ponedeljek, a je tatove prestrašil alarm

