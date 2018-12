Na Rogli pogorel gostinski lokal SiOL.net Sinoči je na Rogli zagorelo v lesenem prizidku gostinskega lokala, požar pa se je kasneje razširil še na ostrešje. Požar so začeli gasiti zaposleni v lokalu, nato so jim na pomoč prišli še prostovoljni gasilci, ki so uspeli ustaviti požar, da ta ni uničil celotnega objekta.

