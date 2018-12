Poročali smo, da se je iskalna akcija pogrešanega varovanca, ki so jo na območju zavoda Prizma v Ponikvah začeli sinoči, ponoči končala neuspešno. Davi ob šestih so iskalno akcijo spet zagnali in tokrat na uspeh niso čakali prav dolgo - policija je tako že preklicala iskanje pogrešanega 50-letnega Antona Veneta, saj so ga živega našli zjutraj na območju Male Ilove gore. Iskalna akcija, v kateri s ...