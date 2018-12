Džihadisti pred vladno stavbo razstrelili avtomobil in zajeli talce Nova24TV Džihadisti so v ponedeljek napadli vladno zgradbo v afganistanskem glavnem mestu Kabul, pri čemer so zajeli tudi talce. Pred vladno stavbo so pred tem še razstrelili avtomobil, v katerega so posedli oboroženega samomorilca. Napad so izvedli popoldne, ko se je v avtomobilu-bombi razstrelil samomorilec. To se je zgodilo pred stavbo ministrstva za javna dela. Nato […]

