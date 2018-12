Pes zaradi pokanja pirotehnike skočil pod avto in poginil Primorske novice Kranjski policisti so v torek popoldan obravnavali prometno nesrečo, v kateri je osebni avtomobil povozil psa, ki je domnevno s skokom preko ograje zaradi pokanja pirotehnike pobegnil z dvorišča. Pes je po trčenju z osebnim avtomobilom poginil, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

