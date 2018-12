Mladenka skušala s fenom ogreti vzmetnico in povzročila požar Dnevnik Mladenki v nemškem kraju Freudenburg je bilo mrzlo in je s fenom le želela ogreti vzmetnico pred spanjem. A je pri tem v sredo zanetila hujši požar, pri čemer so štiri osebe utrpele zastrupitev z dimom, navaja policijo nemška tiskovna agencija dpa.

