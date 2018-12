Za zasebne zdravnike pričakovana odločitev ustavnih sodnikov, ki so razveljavili del zakona o zdravs Radio Ognjišče

Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja presežke prihodkov nad odhodki za gospodarske družbe in zasebne zdravnike, ki so izvajalci zdravstvene dejavnosti v sklopu javne zdravstvene službe....

Sorodno









Oglasi Omenjeni ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Janez Janša

Goran Dragić

Milan Kučan