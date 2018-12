Delo nadaljuje okoli 255 delovnih teles vlade, 65 jih ugaša Politikis Po sklepu oziroma ugotovitvi vlade bo v tem mandatu prenehalo delovati 65 delovnih teles v njeni sestavi, zlasti medresorskih delovnih in projektnih skupin, svetov, odborov in komisij. Med njimi so nekatera delovna telesa že končala delo. Medtem bo delovanje nadaljevalo okoli 255 delovnih teles vlade. Vlada je informacijo o obstoječih svetih, komisijah in delovnih skupinah […]

