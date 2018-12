Žiga Turk: Zapomnil sem si Pariz SiOL.net Decembra se je zgostilo nekaj dogodkov z zvezi s svobodo govora: okrogla miza Socialnih demokratov, posvet pri predsedniku republike, panel stranke SDS … Vrstili so se viharji na Twitterju in napadi vseh mogočih kolumnistov. In ko sem se ravno spraševal, zakaj si dam s tem toliko opraviti, je prišla pomoč.

Sorodno

Oglasi