Belgijska športnika leta sta Eden Hazard in Nina Derwael Ekipa Nogometni reprezentant in vezist angleškega Chelseaja Eden Hazard ter 18-letna telovadka Nina Derwael sta postala športnika Belgije za leto 2018. Hazard je kot kapetan popeljal Belgijo do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu v Rusiji, Derwaelova pa je v iztekajočem se letu osvojila tri odličja ne velikih tekmovanjih.



