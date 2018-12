Gerard Depardieu praznuje 70 let Dnevnik Eden najbolj znanih francoskih igralcev Gerard Depardieu danes praznuje 70 let. Depardieu je najbolj poznan po vlogah v filmih Cyrano de Bergerac, Nesrečniki in Zelena karta. Leta 2013 je v domovini poskrbel za veliko razburjenje, ko se je zaradi...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Rusija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Ana Bucik

Ana Drev

Maruša Ferk