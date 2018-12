Miran Srebrnič tudi uradno ni več trener Gorice Dnevnik Potem ko je pred dnevi že zaokrožila neuradna informacija o tem, da goriških nogometašev spomladi ne bo več vodil Miran Srebrnič, je goriški klub danes to potrdil tudi uradno. Zdaj že nekdanjemu trenerju so se zahvalili za delo v klubu, novega...

