Primorska in Helios zmagala, Rogaška izgubila Dnevnik V 13. krogu košarkarske lige lige Aba 2 sta Primorska Sixt in Helios Suns prišla do visokih zmag, prvi so bili s 102:61 boljši od Spars, drugi pa s 106:74 od Vršča. Rogaška je v tekmi preobratov izgubila s 93:94 z Mostarjem. sta

