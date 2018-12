Brata Curry obračunala v podaljšku, poraz za Jezernike brez prvega moža SiOL.net V ligi NBA je bil miren večer. Na sporedu je bilo samo pet tekem. Največ oči je bilo uprtih v obračun med košarkarji Golden State Warriors in Portlandom. V tesnem obračunu, kjer sta si nasproti stala brata Curry, so aktualni prvaki lige z rezultatom 109:110 izgubili v podaljšku. Tudi Jezerniki, ki so se v gosteh morali znajti brez poškodovanega LeBrona Jamesa, so s 116:117 tesno izgubili proti Kraljem iz Sacramenta.

