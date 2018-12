Barcelona z odlično obrambo v drugem polčasu do zmage Dnevnik Košarkarji Barcelone so v 15. krogu evrolige z 80:65 premagali Anadolu Efes. Jaka Blažič za Katalonce ni igral. Prvi dve četrtini sta v Barceloni pripadli gostom iz Turčije, potem pa so domači strnili vrste v obrambi in spreobrnili potek tekme in...

