Slovenci brez zavarovanja: izgovarjajo se, da so zdravi SiOL.net Po uradnih podatkih je v Sloveniji okoli 650 ljudi, ki trenutno nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Številka se je v obdobju zadnjih sedmih let zmanjšala za več kot 11 tisoč. Zdravnik v ambulanti pro bono Aleksander Doplihar pa opozarja, da ti podatki niso pravi in da so resnične številke precej višje.

