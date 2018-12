Oda ženskama, ki sta ga vzgajali Primorske novice Alfonso Cuarón je z Romo ustvaril svoj najbolj oseben in najboljši film doslej. Gre za napol avtobiografsko pripoved njegovega odraščanja v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Ciudad de Mexicu, v tako imenovanem okrožju Roma, ki se po zmagi na beneški Mostri uvršča na najvišja mesta seznamov najboljših filmov letošnjega leta in to povsem upravičeno.

