Turkizno modro nebo nad New Yorkom razvnelo družbena omrežja Primorske novice Newyorško nebo je v četrtek zvečer razsvetlila nenavadna turkizno modra barva, kar je sprožilo burno razpravo na družbenih omrežjih. Številni so se spraševali, ali gre morda za napad vesoljcev. Na koncu pa se je izkazalo, da je šlo za eksplozijo na transformatorju, pri čemer ni bilo ranjenih.

