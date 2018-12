Deskar z Downovim sindromom, bodoči pravnik, ki opozarja na "fake news", šestošolka, ki piše recenzi SiOL.net V prostorih Lutkovnega gledališča v Ljubljani so sinoči podelili premierna priznanja za face leta. Prireditev, namenjena otrokom, ki izstopajo, so vir navdiha tako mladim kot odraslim in ki svet spreminjajo na bolje, organizira spletni časopis za mlade Časoris, podpirata pa ga tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije in predsednik republike Borut Pahor kot častni pokrovitelj izbora.

